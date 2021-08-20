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Автомобиль каршеринга протаранил остановку на севере Москвы

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Автомобиль сервиса краткосрочной аренды протаранил остановку общественного транспорта на севере Москвы. Видео произошедшего опубликовал в пятницу, 20 августа, телеканал РЕН ТВ.

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Авария произошла на Беговой улице. В результате произошедшего пострадал водитель автомобиля — его деблокировали и передали скорой помощи. Других пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что перед ДТП машина наехала на препятствие.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что машина каршеринга перевернулась в результате аварии на МКАД. Перед этим машина марки Mercedes-Benz врезалась в ограждение. Сообщалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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