Минск обвинил пограничников Литвы в натравливании собаки на беженцев

Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев, а для вытеснения натравили на них служебную собаку. Об этом в пятницу, 27 августа сообщили БелТА в Госпогранкомитете страны.

«Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда. Иностранцы рассказали пограничникам, что просили литовских силовиков предоставить им статус беженца. Однако вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», — пояснили агентству.

Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегалов нелепы. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр».

17 августа Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста. В СОГГ указали, что силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. Подобный инцидент МВД страны назвало провокацией.

25 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией. В суде уточнили, что данная мера должна применяться в течение трех недель, до 15 сентября включительно. В то же время ЕСПЧ подчеркнул, что это не следует понимать как требование к тому, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.