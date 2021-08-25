ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, опубликованном на сайте организации в среду, 25 августа.

«Суд постановил <...> потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем», — отмечается в сообщении.

В ЕСПЧ уточнили, что данная мера должна применяться в течение трех недель, до 15 сентября включительно. В то же время суд подчеркнул, что это не следует понимать, как требование к тому, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.

Вместе с тем отмечается, что в ЕСПЧ по данному вопросу обратились 32 гражданина Афганистана, а также 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Они стремятся попасть на территорию Польши и Латвии, однако не могут вернуться на территорию Белоруссии, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека.

Ранее, 20 августа, стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. В итоге нелегалов заблокировали на нейтральной полосе.

Спустя 4 дня Варшава заявила о намерении построить прочный забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией. Также в помощь пограничникам предоставят военнослужащих других родов войск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Кроме того, подобная ситуация наблюдается и на границе Латвии с Белоруссией. Так, 10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

Однако в настоящий момент усугубилась ситуация и в Афганистане. Это произошло после того, как 15 августа боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) вошли в Кабул. Затем они заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.