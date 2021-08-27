Суд в Пскове признал геноцидом зверства нацистов во время Великой отечественной войны в Моглино

Суд в Пскове признал геноцидом зверства нацистов во время Великой отечественной войны в Моглино

2021-08-27 11:25:22

2021-08-27 11:25:22

2021-08-27 11:25:22

2021-08-27 11:25:22

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru