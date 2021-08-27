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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни лета

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В последние выходные лета природа преподнесет москвичам солнце и комфортную теплую погоду. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В ночные часы воздух будет остывать до +9-14, а днем температура повысится до +19-24. Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами», — рассказал он «РИА Новости».

Синоптик отметил, что о бабьем лете судить пока рано, но «осень начнется с лета».

Днем ранее в Гидрометцентре России также пообещали москвичам теплую погоду в конце лета. По информации синоптиков, в пятницу в столице прогнозируется +22–24, в субботу столбики термометров покажут +23–25, а в воскресенье ожидается +24–26 градусов.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в сентябре москвичей ждет солнечная и теплая погода. Он отметил, что точные даты начала бабьего лета можно будет обозначить за три-четыре дня до его наступления.

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