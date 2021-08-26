В Гидрометцентре пообещали москвичам теплую погоду в конце лета

Конец лета в столичном регионе будет теплым, осадки маловероятны. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье потеплеет. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг, 26 августа.

«Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион. Антициклону на высотах будет соответствовать высокий гребень с юга, он-то и обеспечить более теплую, чем норма, погоду без осадков в выходные и начале следующей недели», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в пятницу в столице прогнозируется +22–24, в области ожидается 21–26 тепла. В субботу столбики термометров покажут +23–25, по области — +21–26. В воскресенье ожидается +24–26 и 22–27 соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».

В последующие дни, вплоть до 31 августа, при умеренном восточном, юго-восточном ветре вероятность осадков будет незначительной. Температура ночью прогнозируется + 9–14, днем +22–27 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в сентябре москвичей ждет солнечная и теплая погода, пишет «Москва 24». Он отметил, что точные даты начала бабьего лета можно будет обозначить за три-четыре дня до его наступления.