Вильфанд рассказал о периодах бабьего лета в Москве

В сентябре москвичей ждет солнечная и теплая погода. Об этом 26 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что точные даты начала бабьего лета можно будет обозначить за три-четыре дня до его начала.

«По предварительным расчетам, в Москве будут периоды бабьего лета. Но по определению бабье лето — это периоды теплой, сухой погоды по отношению к норме, после затяжного ненастья. Поэтому всем любителям бабьего лета нужно помнить, что предварительно будет ненастье, придется померзнуть от холодной, ветреной погоды», — рассказал синоптик «Вечерней Москве».

Ранее в четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 26 августа в Москве ожидаются дожди, в некоторых районах столицы может выпасть до трети месячной нормы осадков, также возможны грозы.

Он отметил, что температура воздуха в столице в четверг поднимется до +22 градусов. По его словам, погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями и дождями.