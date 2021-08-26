Москвичей предупредили о ливнях с грозами

В четверг, 26 августа, в Москве ожидаются дожди, в некоторых районах столицы может выпасть до трети месячной нормы осадков, также возможны грозы. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха в столице в четверг поднимется до +22 градусов. По его словам, погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями и дождями.

«Вечером, в районе 21 часа, в центре Москвы может выпасть до 5–10 мм, на юго-востоке мегаполиса — до 15–20 мм, а в ближайшем юго-восточном Подмосковье — в Дзержинске, Люберцах, — там местами модели показывают 20–25 мм осадков при месячной норме 77 мм. То есть в центре Москвы — до 13%, юго-восток Москвы — до 25%, а сразу за МКАД — до 32% месячной нормы», — рассказал Тишковец в Instagram.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» добавил, что температура воздуха укладывается в климатическую норму для конца августа. Атмосферное давление 26 августа будет слабо расти и составит 748 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с пятницы, 27 августа, температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Как заявил синоптик, на всей территории ЦФО прогнозируется температура воздуха выше нормы на 4–5 градусов.