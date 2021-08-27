Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрыва в военчасти

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку на фоне пожара и последующего взрыва на складе воинской части близ казахстанского города Тараз, в результате которого пострадали не менее 90 человек. Об этом он сообщил в пятницу, 27 августа.

«Сейчас моя главная задача — ликвидировать последствия случившегося. Что касается отставки, как только я услышал об этом происшествии, с первых минут для себя принял решение. Я подам в отставку и прошу отставку. Решение за высшим руководством», — приводит InformBuro слова Ермекбаева.

Ранее в этот день сообщалось, число пострадавших при пожаре и взрыве на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90 человек.

По меньшей мере пять человек погибли.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. Отмечается, что на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает «Газета.ру».

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.