Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти. Об этом сообщила 27 августа пресс-служба министерства обороны республики.

«Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар», — передает сообщение агентство KazInform.

По его информации, погиб начальник пожарной команды, который руководил тушением пожара после взрыва.

В минобороны также уточнили, что в настоящее время ведется поиск троих военнослужащих и нескольких сотрудников МЧС.

Ранее ведомство сообщало о четырех погибших.

Минобороны Казахстана выразило соболезнования родным и близким погибших. В оборонном ведомстве заверили, что семьям погибших окажут помощь.

Пожар и последующие взрывы произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области, где хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

По последним данным, пострадали 90 человек.

Горением было охвачено здание склада площадью 697 кв. м.

«Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 т тротила», — уточнили в МЧС страны.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей ближайших домов.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.