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Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан выступили за формирование инклюзивного правительства Афганистана. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба российского МИДа.

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Отмечается, что Лавров лично поздравил коллегу с утверждением на пост главы внешнеполитического ведомства республики.

«Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА», — указали в министерстве.

Также главы МИДов обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Лавров и Абдоллахин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие многопланового российско-иранского сотрудничества.

Ранее в этот день же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что де-факто боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) взяли под контроль большую часть территории Афганистана, однако отметил, что Россия до сих пор не признала движение. По его словам, Кремль считает своей важнейшей задачей внимательно следить за тем, какими будут дальнейшие шаги талибов.

За день до этого экс-посол Афганистана в Великобритании Ахмад Вали Масуд подтвердил, что Фронт национального сопротивления (ФНС), под чьим контролем находится провинция Панджшер, начал переговоры с «Талибаном». Он подчеркнул, что в случае если у талибов есть стремление избежать гражданской войны, то сейчас есть шанс создать новое правительство.

25 августа лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд сообщил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он подчеркнул, что Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

При этом в тот же день представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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