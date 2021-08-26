Представитель ФНС в Панджшере подтвердил начало переговоров с талибами

Бывший посол Афганистана в Великобритании Ахмад Вали Масуд в интервью вещающему из Дубая телеканалу Al Hadath в среду, 25 августа, подтвердил, что Фронт национального сопротивления (ФНС), под чьим контролем находится провинция Панджшер, начал переговоры с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Масуд, который является братом известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953–2001) по прозвищу Панджшерский Лев, заявил, что моральный дух бойцов ФНС, сосредоточившихся сейчас в Панджшерском ущелье — «бастионе сопротивления талибам», очень высок. При этом он отметил, что военного решения конфликта и кровопролития можно избежать, и к этому стремится лидер сил сопротивления Ахмад Масуд (сын Ахмада Шаха Масуда).

«Пока масштабные боевые действия не начались, мы вступили в переговоры о возможном перемирии», — сказал экс-посол.

По его словам, талибы «выражают мнение не более 30% афганцев и не смогут управлять страной без создания правительства с участием всех этно-конфессиональных групп населения». Бывший дипломат подчеркнул, что в случае, если у «Талибана» есть стремление избежать гражданской войны, то сейчас у движения есть шанс создать такое правительство.

«Любой орган власти, который не будет отражать многообразия афганского общества, нельзя считать законным», — указал Масуд.

Бывший посол предупредил Запад «от излишних иллюзий в отношении талибов», отметив, что связи движения с террористическими группировками «значительно расширились за последние годы».

Ранее, 22 августа, лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. По его мнению, если «Талибан» придет к власти в Афганистане, «экстремистская идеология может заполыхать во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме». По его словам, Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

Ранее в этот день представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнения других является позитивным сигналом.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.