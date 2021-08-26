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В Кремле назвали свершившимся доминирование талибов в Афганистане

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 августа, что де-факто боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) взяли под контроль большую часть территории Афганистана, однако отметил, что Россия до сих пор не признала движение.

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«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала «Талибан». Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана» в Афганистане, взятие «Талибаном» под контроль большей части Афганистана является де-факто свершившимся процессом», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, Кремль считает своей важнейшей задачей внимательно следить за тем, какими будут дальнейшие шаги талибов.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане были мир и стабильность, а также прекратилось производство и распространение по всему миру опиатов.

На вопрос о том, сформирована ли позиция Москвы по числу беженцев, которых готова принять российская сторона, Песков ответил, что в данный момент еще ведется работа по линии миграционных служб и МИД и окончательная позиция еще не оформлена.

Накануне, 25 августа, в Кабуле начался процесс эвакуации россиян по поручению президента РФ Владимира Путина. Три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек.

19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключение «Талибана» из списка террористов будет зависеть от его конкретных действий и шагов. При этом дипломат отметила, что в Москве фиксируют все заявления талибов, в частности об их отказе от экстремистской деятельности.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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