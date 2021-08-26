В Кремле назвали свершившимся доминирование талибов в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 августа, что де-факто боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) взяли под контроль большую часть территории Афганистана, однако отметил, что Россия до сих пор не признала движение.

«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала «Талибан». Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана» в Афганистане, взятие «Талибаном» под контроль большей части Афганистана является де-факто свершившимся процессом», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, Кремль считает своей важнейшей задачей внимательно следить за тем, какими будут дальнейшие шаги талибов.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане были мир и стабильность, а также прекратилось производство и распространение по всему миру опиатов.

На вопрос о том, сформирована ли позиция Москвы по числу беженцев, которых готова принять российская сторона, Песков ответил, что в данный момент еще ведется работа по линии миграционных служб и МИД и окончательная позиция еще не оформлена.

Накануне, 25 августа, в Кабуле начался процесс эвакуации россиян по поручению президента РФ Владимира Путина. Три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек.

19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключение «Талибана» из списка террористов будет зависеть от его конкретных действий и шагов. При этом дипломат отметила, что в Москве фиксируют все заявления талибов, в частности об их отказе от экстремистской деятельности.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.