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В МИД РФ назвали условие исключения талибов из списка террористов

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Исключение «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) из списка террористов будет зависеть от его конкретных действий и шагов. Об этом 19 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом Захарова отметила, что в Москве фиксируют все заявления талибов — в частности, об их отказе от экстремистской деятельности.

18 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет судить движение «Талибан» по его действиям и следить за событиями.

17 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал позитивной и конструктивной прошедшую в Кабуле встречу с представителями «Талибана». Жирнов также отметил, что никакого ухудшения статуса российской дипмиссии не будет, все потребности будут удовлетворены.

Ранее, 16 августа, спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что процесс исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН.

При этом Кабулов отметил, что, если новая власть в стране продолжит вести себя мирно, не прибегая к насилию и при этом соблюдая порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, вероятно, организацию выведут из списка террористических в РФ.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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