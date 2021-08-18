Постпред России при ООН прокомментировал ситуацию в Афганистане

Россия будет судить движение «Талибан» (запрещено в РФ) по его действиям и следить за событиями. Об этом в среду, 18 августа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события <…> Мы посмотрим, что они будут делать», — заявил журналистам Небензя, отвечая на вопрос о том, необходимо ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий в ответ на ситуацию в республике.

Ранее в этот день посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что нужно быть реалистами в оценке перспектив удержания власти в Афганистане «Талибаном». Он добавил, что Россия готова к разным вариантам развития событий.

17 августа официальный представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В тот же день талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами. При этом гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС Соединенных Штатов в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.