Посол РФ в Афганистане позитивно оценил встречу с представителями талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов во вторник, 17 августа, назвал позитивной и конструктивной прошедшую в Кабуле встречу с представителями «Талибана» (запрещено в РФ).

«Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения «Талибан» самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

Жирнов также отметил, что никакого ухудшения статуса российской дипмиссии не будет, все потребности будут удовлетворены.

Кроме этого, посол уточнил, что в настоящее время в стране нет официальных властей, а есть только «старший по Кабулу».

«К прежнему руководству мы не можем обратиться — никого нет, все министерства пустые. Теперь будет какая-то новая конфигурация», — добавил он.

Накануне посол заявлял о намерении детально обсудить на встрече вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии.

Как сообщили в МИД РФ, посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Также отмечалось, что «Талибан» приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. При этом глава ведомства подчеркнул, что готовность талибов уважать мнение других является позитивным сигналом.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.