В МИД РФ назвали условие исключения талибов из списка террористов

Процесс исключения запрещенного в России движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом 16 августа заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты»,— рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в МИДе удовлетворены тем, что административные столицы Афганистана «были захвачены мирно, без единого выстрела».

Кабулов заявил, что, если новая власть в стране продолжит вести себя мирно, не прибегая к насилию и при этом соблюдая порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, вероятно, организацию выведут из списка террористических в РФ.

Ранее в этот день дипломат также рассказал, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий. Он отметил, что российская сторона, как и ее партнеры, не ожидали подобного стремительного развития событий в Афганистане. По словам Кабулова, ответственность за сложившуюся ситуацию во многом лежит на Вашингтоне.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей. Он уточнил, что все будет зависеть «от их поведения».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.