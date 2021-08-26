Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле

Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом отложены на неопределенное время из-за взрывов в Кабуле. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Белом доме.

Как отмечает The Gurdian, решение перенести встречу было принято буквально за 10 минут до ее начала, Белый дом не предоставил информацию о новом времени переговоров.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

В результате происшествия пострадали десятки человек, местные СМИ сообщают по меньшей мере о 70 раненых, по предварительным данным погибло не менее 15 человек.

Также СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.