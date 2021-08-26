Генсек НАТО осудил террористическую атаку в Кабуле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 26 августа, осудил террористическую атаку возле аэропорта Кабула и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

«Я решительно осуждаю ужасающий теракт возле аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается как можно быстрее эвакуировать как можно больше людей в безопасное место», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в четверг у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. Эту информацию подтвердил Пентагон. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел в непосредственной близости от входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

В результате происшествия пострадали десятки человек, местные СМИ сообщают по меньшей мере о 30 госпитализированных, погибли как минимум 13. Среди жертв есть дети. Также телеканал Alhadath сообщил о том, что погибли два американских военнослужащих. Пентагон подтвердил факт ранения нескольких военных.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт. По данным источников Fox News, риск новых атак всё еще сохраняется.

Также 26 августа Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в аэропорту Кабула, куда стекаются иностранные граждане и войска, а также афганцы, желающие покинуть страну, погибло не менее 50 человек.