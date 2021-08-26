Прямой эфир
Интернет
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
Мир
В Казахстане началась эвакуация населения после взрыва на складе
Общество
В Крыму найдут ответственного за подсчет ям на дорогах
Мир
Россиян не было в аэропорту Кабула в момент взрыва
Общество
Убившего студентку Бауманки приговорили к 14 годам строгого режима
Общество
В Подмосковье дали старт строительству 25 новых школ
Мир
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

Генсек НАТО осудил террористическую атаку в Кабуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 26 августа, осудил террористическую атаку возле аэропорта Кабула и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Аттракцион невидимой щедрости: как мир поделит афганских беженцев
Какие страны встречают мигрантов с распростертыми объятиями, а какие — заборами

«Я решительно осуждаю ужасающий теракт возле аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается как можно быстрее эвакуировать как можно больше людей в безопасное место», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в четверг у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. Эту информацию подтвердил Пентагон. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел в непосредственной близости от входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани.

В результате происшествия пострадали десятки человек, местные СМИ сообщают по меньшей мере о 30 госпитализированных, погибли как минимум 13. Среди жертв есть дети. Также телеканал Alhadath сообщил о том, что погибли два американских военнослужащих. Пентагон подтвердил факт ранения нескольких военных.

СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт. По данным источников Fox News, риск новых атак всё еще сохраняется.

Также 26 августа Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в аэропорту Кабула, куда стекаются иностранные граждане и войска, а также афганцы, желающие покинуть страну, погибло не менее 50 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021