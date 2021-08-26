Выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн пенсионеров

30,7 млн пенсионеров, которые получают пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели. Об этом 26 августа заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», — сказал министр на совещании «Единой России» по реализации указа президента РФ Владимира Путина «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Котяков также отметил, что те граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом (12,7 млн человек), получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем пенсионерам страны, в том числе работающим, с последующей индексацией пенсии в 2022 году выше размера инфляции.

Также глава государства предложил распространить анонсированную им ранее в августе единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Путин сообщил, что попросит депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции.

Вместе с этим российский лидер указал на необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями и призвал запустить новую программу по расселению из аварийного жилья. На нее он предложил выделить 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент добавил, что мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики России должен быть продлен на 12 месяцев, и поручил сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству.

Правительство, как указал президент, должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, в том числе, запуская масштабные проекты развития и используя новые инструменты, например, инфраструктурные кредиты. В своей речи президент также призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, развитию ярмарок для реализации их продукции в регионах, а также анонсировал выделение дополнительных 24 млрд рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами.