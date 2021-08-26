Экс-глава Афганистана Карзай взят под домашний арест «Талибаном»

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) поместило под домашний арест бывшего президента Афганистан страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти «Талибана», — сообщил источник.

По его словам, боевики обезоружили и разогнали телохранителей политиков, а затем отняли их личный транспорт. Более того, талибы провели обыски в домах двоих афганских лидеров.

Отмечается, что Карзай и Абдулла также являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти талибам.

24 августа руководство «Талибана» планирует сформировать совет, чтобы управлять страной, также известно о намерении талибов включить в него некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.

Указывалось, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов, сын основателя движения муллы Омара Моулави Якуб, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани. Отмечалось, что семь кандидатур в совет уже согласованы.

21 августа талибы анонсировали представление новой системы управления Афганистаном. Отмечалось, что новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения. Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани сообщил, что боевики движения ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани.

Представитель «Талибана» сообщал, что вражды между «Талибаном», бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.