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США заявили о продолжении эвакуации американцев после 31 августа

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Соединенные Штаты продолжат содействовать эвакуации американских граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывоза военнослужащих США — 31 августа. Об этом в среду, 25 августа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Он также добавил, что Вашингтон вывез с территории Афганистана 4,5 тыс. соотечественников из 6 тыс., выразивших желание покинуть страну.

«Наша работа по помощи остающимся американским гражданам, независимо от того, хотят они уезжать или нет, не имеет дедлайнов... Она будет продолжаться каждый день после 31 августа», — сообщил американский государственный секретарь в ходе своего брифинга, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале Госдепартамента США.

Накануне, 24 августа, президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами (радикальное движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в РФ). В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до установленного срока, однако не исключил продления миссии.

Талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон в преддверии крайнего срока эвакуации отдаст приоритет американским военнослужащим и военным ресурсам. Он добавил, что данное решение не является отказом в эвакуации желающим покинуть Кабул, но в то же время подчеркнул: американский военный контингент вряд ли сможет связаться со всеми афганцами.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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