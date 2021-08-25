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В ВОЗ отметили важность предстоящих трех месяцев для борьбы с будущими пандемиями

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в среду, 25 августа, что предстоящие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии.

Он напомнил о том, что в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а также саммит «группы двадцати» (G20) в октябре и специальная сессия ВОЗ спустя месяц, в ноябре.

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«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущей подготовки и реагирования на пандемии», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Гендиректор организации также отметил, что ВОЗ имеет «уникальный глобальный мандат», «охват» и «легитимность», объединяя в своих рядах 194 страны.

Ранее, 18 августа, главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, в свою очередь, обратила внимание на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации данный штамм циркулирует в тех сообществах, где меньше привитых людей.

30 июля Ринат Максютов подчеркнул, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». Вместе с тем он добавил, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.

Руководитель филиала научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов 24 августа отметил, что существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта». Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в тот же день заявил, что российский препарат «КовиВак» от коронавируса будет изменен под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта».

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

В России с 18 января продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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