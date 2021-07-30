Более 95% случаев COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта»

В России более 95% выявленных случаев COVID-19 в России приходятся на штамм коронавируса «Дельта». Об этом в пятницу, 30 июля, заявил глава Центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Те варианты, которые мы сегодня детектируем в подавляющем большинстве, конечно, является штамм «Дельта». В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов нового коронавируса», — сказал он журналистам.

По его словам, скорее всего, новые штаммы инфекции будут результатом мутации варианта «Дельта». Разработчики вакцин от коронавируса, по его мнению, в будущем могут использовать дельта-штамм в качестве эталонного в препаратах.

При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что длительность течения COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился, уточнил он.

Ранее 30 июля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Он указал, что введение препарата дает гарантию того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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