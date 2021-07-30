Эксперт предупредил об увеличении длительности COVID-19 при штамме «Дельта»

Длительность течения COVID-19 при заражении индийским штаммом «Дельта» увеличилась. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что инкубационный период заболевания при этом сократился.

«Действительно, генотип штамма «Дельта» характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — сказал эпидемиолог «РИА Новости».

Горелов добавил, что тяжесть заболевания всё еще определяется вирусной нагрузкой и состоянием иммунитета человека на момент заражения, что свойственно и другим штаммам COVID-19.

Эксперт также подчеркнул важность своевременного введения вакцины от коронавируса, так как это способствует защите организма.

Ранее 30 июля главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Он указал, что введение препарата дает гарантию того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

Накануне бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал молодежь прививаться от коронавируса, так как исследования демонстрируют снижение интеллектуальных способностей у перенесших COVID-19 пациентов.

2 июля главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщила, что из-за мутаций коронавируса молодые люди стали более подвержены инфицированию.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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