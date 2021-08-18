В ВОЗ указали на важность вакцинации в борьбе со штаммом коронавируса «Дельта»

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта».

«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта «Дельта», — сказала она на брифинге в среду, 18 августа.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, в свою очередь, обратила внимание на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации данный штамм циркулирует в тех сообществах, где меньше привитых людей, а также там, где не соблюдаются санитарные меры по предотвращению распространения заболевания.

Ранее во вторник, 17 августа, сообщалось, что в Шри-Ланке выявили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта».

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что необходимое для заболевания количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

4 августа профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что хотя индийский штамм отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, чем другие варианты COVID-19, против него эффективна вакцинация.

30 июля Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». Вместе с тем он подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.