В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса

Профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» является одним из самых распространенных на сегодняшний день и отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, однако эффективность вакцинации против него также велика. Об этом в среду, 4 августа, сообщает китайское издание yi cai.

По словам профессора, индийский штамм постепенно захватил мир. Вместе с тем, по его словам, в странах с высокими показателями вакцинации число случаев заражении хотя и возросло, уровень смертности от этого варианта COVID-19 резко снизился.

Чжан Вэньхун отметил, что вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, однако наращивание темпов вакцинации — лучший способ справиться с быстрым распространением «Дельта»-штамма.

Ученый подчеркнул, что недавние крупномасштабные клинические испытания и данные реальных исследований показали, что существующая вакцина по-прежнему эффективна против новых штаммов и может эффективно снизить уровень тяжелых последствий заболевания.

Ранее, 30 июля, глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм коронавируса «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

В тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что длительность течения COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился, уточнил он.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.