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В «Векторе» назвали причину быстрого распространения «Дельта»-штамма

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Необходимое для заражения количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в десять раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. «Дельта»-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 8 августа.

Ранее, 5 августа, эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук отметил, что у всех вакцин от коронавирусной инфекции снижена активность в отношении «Дельта»-штамма, но все они эффективны против тяжелого течения болезни.

При этом днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что «Дельта»-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «Лямбда»-штамм более заразным.

30 июля глава центра «Вектор» Ринат Максютов уточнил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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