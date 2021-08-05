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Эпидемиолог рассказал об эффективности вакцин от штамма «Дельта»

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У всех вакцин от коронавирусной инфекции снижена активность в отношении «Дельта»-штамма, но все они эффективны против тяжелого течения болезни, заявил в четверг, 5 августа, эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

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«Они [вакцины] остаются очень эффективны против тяжелого течения болезни и смерти. Всё равно большой охват вакцинации обеспечит снижение нагрузки на медучреждения пока еще без появления новых вакцин. Естественно, можно обсуждать создание новых вакцин, но пока еще не исчерпаны возможности имеющихся», — сказал он в беседе с «Известиями».

Специалист напомнил, что первые испытания эффективности вакцин давали запредельные результаты — за 90% — это больше, чем все ожидали. На данный же момент имеется более реалистичная картина, подчеркнул Барчук.

Днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что «Дельта»-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «Лямбда»-штамм более заразным.

30 июля, глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

В тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что длительность течения COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился, уточнил он.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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