В ВОЗ сравнили заразность «Дельта-штамма» и британского варианта COVID-19

«Дельта-штамм» коронавируса на 50% заразнее британского варианта. Об этом сообщила в среду, 4 августа, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если посмотреть штамм «Альфа», который первый обнаружили в Великобритании, тогда «Дельта» на 50% более заразна», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «Лямбда»-штамм более заразным.

«Самое главное, чтобы сейчас прекратить передачу вируса, тем более потому, что любая передача вируса от человека к человеку позволяет вирусу меняться, позволяет новые мутации», — сказала она.

Ранее в этот день профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» является одним из самых распространенных на сегодняшний день и отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, однако эффективность вакцинации против него также велика. По его словам, индийский штамм постепенно захватил мир.

30 июля, глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

В тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что длительность течения COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился, уточнил он.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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