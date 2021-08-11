Ученый сравнила опасность штаммов «Йота» и «Дельта»

Скорость распространения штамма коронавируса «Йота» была выше, чем у других штаммов, примерно на 15–20%, но эти цифры всё равно недотягивают до показателей штамма «Дельта». Об этом в среду, 11 августа, «Известиям» сообщила директор научного совета биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова.

Таким образом она прокомментировала заявление главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергея Токарева, который, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, сказал, что выявленный в Нью-Йорке штамм «Йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19.

Как отметила Баранова, в научной публикации дан ретроспективный обзор случаев заболеваний коронавирусом в Нью-Йорке с конца 2020 года и до момента появления в США штамма «Дельта». Авторы научной публикации сделали сравнительный анализ смертности от коронавируса и его заразности в отношении всех выявленных в тот период штаммов.

«Выяснилось, что заразность «Йоты» — этот штамм появился в США в конце 2020 года — была выше, чем у других штаммов, приблизительно на 15–20%. Эти цифры недотягивают до таких же показателей у «Дельты»: волна этого штамма, распространившаяся в США начиная с мая 2021-го, вытеснила «Йоту» вместе с остальными популярными в то время штаммами», — подчеркнула глава «Атласа», при этом добавив, что весной текущего года заявки «Йоты» на доминирование были серьезными.

Баранова указала, что, несмотря на снижение интенсивности пандемии в США из-за оперативной вакцинации, случаи распространения штамма «Йота» по территории страны продолжали выявляться до конца весны. Летальность штамма также повысилась, но не до 82% в возрасте от 65 до 74 лет, как сказал Токарев, а на 82%.

«В частности, авторами публикации было сказано, что от коронавируса умирает 1% людей в возрасте от 65 до 74 лет. При заражении штаммом «Йота» летальность именно в этой возрастной группе, а не во всей популяции выросла на 82%. То есть общий процент смертности от COVID-19 (включая все известные штаммы) лиц в возрасте от 65 до 74 лет составил 1,9%. Таким образом, летальность от штамма «Йота» хоть и оказалась выше, чем у стандартного варианта вируса, но всё же не вышла за рамки самых первых оценок летальности SARS-CoV-2, предложенных в начале 2020 года (1–2%)», — отметила ученый.

Она также сказала, что «Йота» не обладает способностью «уходить» от действия как естественных антител, так и «фармацевтических антительных коктейлей», что и обусловило почти полное его исчезновение к середине лета 2021 года.

В этот же день директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов также высказал мнение, что штамм коронавируса «Йота» серьезной угрозы в настоящее время не представляет.

В России, как сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пока не было зафиксировано случаев заболевания штаммом COVID-19 «Йота».

В «Векторе» также заявили, что на фоне доминирования варианта COVID-19 «Дельта» отсутствуют предпосылки к распространению штамма «Йота». Кроме того, отмечается, что индийский штамм вытесняет другие варианты из циркуляции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.