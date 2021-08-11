Прямой эфир
Мир
Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии
Мир
На Украине заявили о желании сделать из России «десять нормальных стран»
Общество
К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм
Мир
Республиканцы заблокировали утверждение кандидатур в Госдеп из-за СП-2
Экономика
Козак заявил о договоренности России и Молдавии снять торговые барьеры
Общество
Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о власти и начальстве
Общество
Тестирование системы Face Pay запустят и на других линиях столичного метро
Спорт
Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
Сюжет:

Ученый сравнила опасность штаммов «Йота» и «Дельта»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скорость распространения штамма коронавируса «Йота» была выше, чем у других штаммов, примерно на 15–20%, но эти цифры всё равно недотягивают до показателей штамма «Дельта». Об этом в среду, 11 августа, «Известиям» сообщила директор научного совета биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова.

Подтянули штаммы: как страны Юго-Восточной Азии стали очагом вспышек COVID
За последний месяц в регионе фиксировалось больше заражений, чем в первый год пандемии

Таким образом она прокомментировала заявление главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергея Токарева, который, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, сказал, что выявленный в Нью-Йорке штамм «Йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19.

Как отметила Баранова, в научной публикации дан ретроспективный обзор случаев заболеваний коронавирусом в Нью-Йорке с конца 2020 года и до момента появления в США штамма «Дельта». Авторы научной публикации сделали сравнительный анализ смертности от коронавируса и его заразности в отношении всех выявленных в тот период штаммов.

«Выяснилось, что заразность «Йоты» — этот штамм появился в США в конце 2020 года — была выше, чем у других штаммов, приблизительно на 15–20%. Эти цифры недотягивают до таких же показателей у «Дельты»: волна этого штамма, распространившаяся в США начиная с мая 2021-го, вытеснила «Йоту» вместе с остальными популярными в то время штаммами», — подчеркнула глава «Атласа», при этом добавив, что весной текущего года заявки «Йоты» на доминирование были серьезными.

Баранова указала, что, несмотря на снижение интенсивности пандемии в США из-за оперативной вакцинации, случаи распространения штамма «Йота» по территории страны продолжали выявляться до конца весны. Летальность штамма также повысилась, но не до 82% в возрасте от 65 до 74 лет, как сказал Токарев, а на 82%.

«В частности, авторами публикации было сказано, что от коронавируса умирает 1% людей в возрасте от 65 до 74 лет. При заражении штаммом «Йота» летальность именно в этой возрастной группе, а не во всей популяции выросла на 82%. То есть общий процент смертности от COVID-19 (включая все известные штаммы) лиц в возрасте от 65 до 74 лет составил 1,9%. Таким образом, летальность от штамма «Йота» хоть и оказалась выше, чем у стандартного варианта вируса, но всё же не вышла за рамки самых первых оценок летальности SARS-CoV-2, предложенных в начале 2020 года (1–2%)», — отметила ученый.

Она также сказала, что «Йота» не обладает способностью «уходить» от действия как естественных антител, так и «фармацевтических антительных коктейлей», что и обусловило почти полное его исчезновение к середине лета 2021 года.

В этот же день директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов также высказал мнение, что штамм коронавируса «Йота» серьезной угрозы в настоящее время не представляет.

В России, как сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пока не было зафиксировано случаев заболевания штаммом COVID-19 «Йота».

В «Векторе» также заявили, что на фоне доминирования варианта COVID-19 «Дельта» отсутствуют предпосылки к распространению штамма «Йота». Кроме того, отмечается, что индийский штамм вытесняет другие варианты из циркуляции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021