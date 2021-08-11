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Эксперт заявил об отсутствии угрозы распространения штамма «Йота»

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Штамм коронавируса «Йота» серьезной угрозы в настоящее время не представляет. Об этом в среду, 11 августа, сообщил директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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«Штамм коронавирусной инфекции «Йота» в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США — в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», — приводит ТАСС слова Лиознова.

Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования, в котором говорится, что данный штамм вируса увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45–64 лет, 65–74 лет и старше 75 лет соответственно.

Лиознов добавил, что результаты, представленные в статье, не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от этого штамма. По его словам, в материале говорится, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания.

Приведенные в публикации выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях, подчеркнул специалист.

Ранее в этот день директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников заявил, что штамм коронавируса «Йота» не настолько опасен, как об этом сообщили СМИ. По его словам, в настоящее время во всем мире идет не распространение «Йоты», а снижение активности данного варианта вируса.

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