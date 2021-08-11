В России не выявили случаев заболевания штаммом «Йота»

В России не было зафиксировано случаев заболевания штаммом коронавируса «Йота». Об этом в среду, 11 августа, заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В «Векторе» также заявили, что на фоне доминирования варианта COVID-19 «Дельта» отсутствуют предпосылки к распространению штамма «Йота». Кроме того, отмечается, что индийский штамм вытесняет другие варианты из циркуляции.

Ранее в этот день сообщалось, что выявленный в Нью-Йорке штамм коронавируса «Йота» оказался предположительно на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19. Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах.

Согласно данным, собранным в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года, «Йота» передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации.

В «Векторе» при этом уточнили, что для возрастной группы 65-74 года летальность при штамме «Йота» выше в 1,8 раза относительно других вариантов коронавирусной инфекции, но не достигает 82%.

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что необходимое для заражения количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

Ранее, 4 августа, профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что, хотя индийский штамм отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, чем другие варианты COVID-19, против него эффективна вакцинация.

30 июля Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». Вместе с тем он подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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