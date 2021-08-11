Летальность нового выявленного в Нью-Йорке штамма составила 82%

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса — «Йота», летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

Он отметил, что штамм передается на 25% быстрее других мутаций. К тому же «Йота» — более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.

Как отметил иммунолог Николай Крючков, пока что врачам мало что известно о новом штамме — остается только наблюдать за его развитием.

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — пояснил Крючков.

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, почему штамм коронавируса «Дельта» распространяется быстрее его уханьской вариации.

5 августа эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук отметил, что у всех вакцин от коронавирусной инфекции снижена активность в отношении штамма «Дельта», но все они эффективны против тяжелого течения болезни.

При этом днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что «дельта»-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «лямбда»-штамм более заразным.

30 июля глава центра «Вектор» Ринат Максютов уточнил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».