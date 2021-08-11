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Летальность нового выявленного в Нью-Йорке штамма составила 82%

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В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса — «Йота», летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

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Он отметил, что штамм передается на 25% быстрее других мутаций. К тому же «Йота» — более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.

Как отметил иммунолог Николай Крючков, пока что врачам мало что известно о новом штамме — остается только наблюдать за его развитием.

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — пояснил Крючков.

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, почему штамм коронавируса «Дельта» распространяется быстрее его уханьской вариации.

5 августа эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук отметил, что у всех вакцин от коронавирусной инфекции снижена активность в отношении штамма «Дельта», но все они эффективны против тяжелого течения болезни.

При этом днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что «дельта»-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли «лямбда»-штамм более заразным.

30 июля глава центра «Вектор» Ринат Максютов уточнил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». При этом Максютов подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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