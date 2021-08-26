Небесные точки: «Кинжальные» МиГи переходят в автоматический режим

Боевые самолеты МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — получат систему управления, которая фактически возьмет на себя пилотирование в момент пуска: выведет самолет на заданный режим полета, высоту и скорость. Это максимально облегчит работу экипажа, которому останется только следить за приборами и в нужный момент произвести пуск. Появление новой системы управления ускорит процесс подготовки пилотов в войсках, поскольку «в ручном режиме» запускать «Кинжалы» могли только асы.

Управление гиперзвуком

На полях форума «Армия-2021» Минобороны России подписало контракт на модернизацию носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К. Параметры соглашения в военном ведомстве раскрывать не стали. «Известия» выяснили некоторые подробности работы над самолетом.

Как рассказали источники, знакомые с содержанием контракта, все поставленные ВКС России самолеты будут оснащены новой системой управления. Она, с учетом координат целей, погодных условий и других факторов, будет самостоятельно выводить самолет в точку запуска. В этом режиме автоматически будут устанавливаться все параметры, в том числе по скорости и высоте, и экипажу останется только следить за показаниями приборов и в нужный момент «нажать на кнопку».

По словам источников «Известий», именно доводка новой системы была определяющим фактором в новом контракте на закупку МиГ-31К. С 2018 года десять таких самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве на юге страны. Они неоднократно успешно применяли «Кинжалы» по целям на расстоянии не менее 800 км. Пока эти машины пилотируют летчики-испытатели. Для вывода гиперзвукового боеприпаса в точку пуска самолету нужно набрать и удерживать большую скорость на значительной высоте.

Без опыта

Пуск гиперзвуковой ракеты в ручном режиме полета требует высочайшего летнего мастерства, объяснил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Там очень жесткие параметры выхода в точку пуска, — пояснил эксперт. — Нужно выдерживать определенную скорость на определенной высоте, соблюсти другие условия, когда счет идет на секунды. А на сверхзвуке и так довольно сложно пилотировать самолет с изделием, оно же тяжелое. Не у каждого получится выполнить такой пуск. В итоге была создана система для облегчения работы экипажа. Все-таки машина должна быть рассчитана не на самых опытных летчиков, а на обычного «середняка», который сел и полетел, выполнил поставленную задачу. Теперь во всех воинских частях, где будут нести службу МиГ-31К, экипажи будут обучаться работать с новой ракетой. Конечно, и с новой системой управления ракетные пуски всё равно требуют тренировки, но они будут уже не такими сложными.

Игорь Маликов отметил, что МиГ-31 — очень удачный самолет с отличными летными характеристиками, однако его создавали под специфические задачи: летать на больших скоростях и выполнять функции перехватчика.

— Потом на него возложили новую задачу, и на начальном этапе она была для него немного сложна. Но в таких случаях все проблемы лечатся, нужно лишь определенное время, — рассказал летчик-испытатель.

Кинжальный носитель

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Был разработан еще в Советском Союзе, многие специалисты и сейчас называют его непревзойденной машиной в своем классе. Несколько МиГ-31 могут прикрывать воздушное пространство протяженностью до 900 км. Дальность полета истребителя без тяжелого вооружения составляла порядка 2 тыс. км. С тяжелой гиперзвуковой ракетой этот параметр несколько снизился.

Взлетная масса самолета составляет более 45 т. В сочетании с большой скоростью, дальностью и высотой полета это стало причиной выбора МиГ-3 в качестве носителя тяжелой гиперзвуковой ракеты.

Версия МиГ-31К под «Кинжал» была разработана к 2018 году. Она существенно отличается от базового образца. Самолеты получили новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, аппаратуру связи для приема данных целеуказания. Из-за габаритов и веса ракеты сместился центр тяжести истребителя — в результате пришлось менять методику боевого применения и обучать пилотов взлету и посадке с подвешенным под фюзеляжем оружием.

С появлением «Кинжала» МиГ-31 переквалифицировался из перехватчика в тяжелый самолет. Он поднимает ракету на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, после чего она начинает автономное движение. Фактически самолет выполняет функцию «первой ступени» ракеты. Дальность применения боеприпаса позволяет поражать цели, не заходя в зону действия ПВО.

Как сообщали «Известия», в июне этого года МиГ-31К были переброшены в Сирию. Это стало первым появлением таких самолетов за пределами России. «МиГи» приняли участие в маневрах ВМФ и ВКС в Средиземном море. В ходе учений отрабатывались комбинированные действия носителей гиперзвукового оружия, авиации, надводных и подводных кораблей и береговых ракетных комплексов.

В 2019 году стало известно, что МиГ-31К и ракетные комплексы «Кинжал» поступят на вооружение Центрального военного округа. Новинки должны пополнить арсенал 21-й смешанной авиационной дивизии. Это соединение даже получило неофициальное название «Кинжальная дивизия». Уже принято принципиальное решение развернуть МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами в Западном военном округе, а также вооружить ими части и подразделения Морской авиации.