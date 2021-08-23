Контрактные данные: какие соглашения могут заключить на форуме «Армия-2021»

Президент России Владимир Путин открыл седьмой по счету форум «Армия» и продемонстрировал королю Иордании Абдалле II отечественные оружейные новинки. Еще до начала выставки анонсировано заключение госконтрактов на полтриллиона рублей . Минобороны РФ приобретет новые танки, самолеты, корабли и управляемые боеприпасы. Одновременно дан старт строительству для ведомства шести крупных боевых кораблей, включая два подводных ракетоносца стратегического назначения проекта «Борей-А». Эксперты отмечают, что в этом году повышенное внимание уделено также беспилотникам, вооружению для них и наземным роботам.

Надежная защита

На церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021 Владимир Путин напомнил: в парке «Патриот» представлен современный уровень Вооруженных сил РФ. На площадке, уточнил президент, представлено более 28 тыс. единиц современного оружия и техники — от стрелкового до артиллерии, танков и военной авиации. При этом большинство из них были испытаны и доказали свою надежность в реальных боевых условиях, подчеркнул глава государства.

По его словам, все последние годы власти последовательно реализуют госпрограмму вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса.

— России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам, — заявил Владимир Путин.

Контрактные данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Активную модернизацию проходят армия и флот, которые получают вооружение и технику самых последних поколений, добавил президент. В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. А этом больше, чем в других ядерных странах мира, напомнил он . Наращивается и потенциал ВМФ.

Кроме того, успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них, например, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник», сообщил Владимир Путин.

— Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь, — сказал он.

По данным президента, в этом году в работе форума принимают участие более 90% предприятий и организаций ОПК, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа страны. При этом они, отметил Владимир Путин, не только надежно обеспечивают поставки вооружений и техники для российской армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству.

— Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, точно в срок производят, поставляют экспортную продукцию, — рассказал Владимир Путин .

Контрактные данные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отметил президент и важность Международных армейских игр. По его мнению, для более 5 тыс. военных из 44 стран, которые принимают участие в соревнованиях, это хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой. Кроме того, участие в играх вносит весомый вклад в развитие доверия и партнерских отношений между военнослужащими, а также служит укреплению мира и международной безопасности, уверен президент.

В парке «Патриот» глава государства осмотрел новый центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и вместе с королем Иордании Абдаллой II ознакомился с экспозицией военной техники.

Большие анонсы

По словам Владимира Путина, 23 августа, в день открытия «Армия-2021», на заводах страны заложили четыре субмарины, включая два атомных подводных ракетоносца, а также пару надводных кораблей ближней морской зоны. Президент поучаствовал в церемониях по видеосвязи.

Как ранее анонсировали «Известия», на Амурском судостроительном заводе заложены два новейших корвета: «Грозный» проекта 20380 и «Буйный» проекта 20385. После завершения строительства они войдут в состав Тихоокеанского флота.

В северодвинском «Севмаше» закладные таблички установлены на атомные подводные крейсеры «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» проекта 955А «Борей-А». Субмарины оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» с ядерными боеголовками.

Контрактные данные Президент РФ Владимир Путин во время церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота Фото: РИА Новости/Евгений Паулин

«Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге начали строительство дизельных подводных лодок проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск». Вооруженные торпедами и крылатыми ракетами «Калибр» корабли направят на Тихоокеанский флот.

Перед стартом форума глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал заключение на нем 45 новых государственных контрактов общей стоимостью 500 млрд рублей. Среди закупаемой техники министр назвал танки Т-90М, инженерные роботы «Уран-14», разведывательные корабли и тральщики, высокоточное оружие.

— Форумы «Армия» с самого начала стали своеобразными выставками достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Именно здесь демонстрируют самые последние новинки и заключают крупнейшие госконтракты. Уже заметно, что особое внимание в этом году уделят робототехнике, системам искусственного интеллекта и автоматизированного управления. Представлены не только новые модели летающих дронов и наземных роботов, но и множество образцов тактического «умного» оружия для оснащения пилотируемых и беспилотных аппаратов.

В кулуарах форума генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о подготовке нового контракта с Турцией на продажу ей системы ПВО большого радиуса действия С-400 «Триумф». По его словам, проработка договора находится на завершающем этапе, его подписание ожидается в ближайшее время. Анонсировано также начало в этом году поставок такого вооружения для Индии.

Контрактные данные Беспилотные летательные аппараты на Международном форуме «Армия-2021» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Рособоронэкспорт» еще в июле направил Турции первый полковой комплект из четырех дивизионов С-400 общей стоимостью около $2.5 млрд. Первая сделка такого рода со страной — членом блока НАТО состоялась, несмотря на жесткую оппозицию ей со стороны США и уже введенные против Турции санкции и угрозу новых ограничений.

На «Армия-2021» впервые представлены несколько видов управляемых вооружений. В их числе легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) , известная ранее под обозначением «изделие 305». Ей предстоит наряду с противотанковыми «Вихрями» стать основным оружием перспективных отечественных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Новый боеприпас имеет дальность применения до 15 км, что в три раза больше, чем у традиционных «Атаки» и «Штурма». Осколочно-фугасная боевая часть позволяет гораздо эффективнее поражать здания, машины и легкие укрытия, чем традиционная кумулятивная боеголовка.

Для оснащения новейших беспилотных летательных аппаратов представлена линейка управляемых боеприпасов калибра 50 кг и разрабатываемые проекты еще более легких бомб в категории 20 кг.