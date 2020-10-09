Ударная комбинация: С-400 и С-300 превратят в арсеналы

Российские Воздушно-космические силы защитят города и важные объекты «зенитными трансформерами». Министерство обороны приняло принципиальное решение доработать системы ПВО С-400 «Триумф» и С-300, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Теперь их пусковые установки в бою смогут поражать цели одновременно несколькими типами ракет — и сверхдальнобойными, и ближнего действия с высокой маневренностью. Выбирать боекомплект можно будет в зависимости от тактической обстановки. В настоящее время С-300 и С-400 оснащены только одним заранее выбранным типом ракет. Чтобы его поменять, боевую машину надо вывести с позиции и перезарядить. Доработанные системы радикально повысят возможности отечественной ПВО и позволят создать эшелонированную оборону для поражения любых целей, считают эксперты.

Гибридная оборона

Модернизация коснется самых новых вариантов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, находящихся сейчас в войсках, — С-300ПМ. Боеприпасы средней дальности с активными головками самонаведения расширят возможности систем, оснащенных обычными 48Н6 и сверхдальнобойными 40Н6. Использование такого комплекта уже опробовали в 185-м Центре боевой подготовки и боевого применения ВКС России. Вместо каждого транспортно-пускового контейнера можно будет установить четыре с меньшими по габаритам ракетами 9М96 средней дальности.

У «Триумфов» доработки потребуют установки раннего выпуска. Новые и экспортные версии уже обладают возможностью комбинировать боеприпасы. На днях министерство обороны Турции распространило фотографии с подготовительного этапа к учениям, на которых предполагают задействовать С-400. На одной из транспортно-пусковых установок видны одновременно два типа зенитных ракет разной дальности.

Комбинирование разных боеприпасов на одной пусковой позволит более рационально расходовать ракеты, отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

— Такая система нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее важные цели, — рассказал он «Известиям». — Решение о применении того или иного типа ракет принимается в зависимости от дальности и класса воздушной цели. Зачем на 50 км применять дальнобойный боеприпас, если цель можно сбить ракетой ближнего боя? Для уничтожения легкомоторного самолета или стратегического бомбардировщика также желательно иметь разные средства. Ну а когда идет массированный налет, то пригодятся ракеты всех диапазонов дальности. Технически реализовать такой проект несложно. Система управления одна, разные только маршевые двигатели и боевые части.

На старых комплексах применяли полуактивные головки самонаведения, добавил Айтеч Бижев. Когда цель облучали радаром, ракета видела отраженный сигнал и шла за ним. С активной головкой она более самостоятельна. У такого боеприпаса выше надежность наведения и вероятность уничтожения цели приближается к 99%.

Сейчас для перехвата небольших целей, таких как вертолеты или беспилотники, в состав полков С-400 включают батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Они охраняют дальнобойные системы на марше и на позициях, увеличивают их огневую производительность и позволяют не тратить тяжелые дальнобойные ракеты на низкоприоритетные цели. В составе частей, вооруженных С-300, таких подразделений нет.

Универсальный боеприпас

Ракета 9М96 только начинает массово появляться в войсках, хотя разрабатывается она с конца 1990-х годов. Уже на начальном этапе было принято решение делать из нее универсальный межвидовой боеприпас, которым можно оснащать как корабли, так и сухопутные комплексы. Рассматривалась также возможность применения их с самолетов.

Сейчас их используют новейшие комплексы средней дальности С-350 «Витязь», серийные поставки которых в ВКС начались в нынешнем году, и корабельные ЗРК «Полимент-Редут» — их устанавливают только на самые современные боевые единицы флота — фрегаты проекта 22350 и корветы проектов 20380 и 20385.

Семейство этих ракет представлено двумя основными вариантами. Базовая версия 9М96 имеет дальность в 40 км и досягаемость по высоте 20 км. Полностью унифицированная с ней по габаритам и боевой части 9М96М за счет более мощного двигателя способна поражать воздушные цели за 120 км и на высоте в 35 км. Такие характеристики позволяют им перехватывать также баллистические ракеты малой дальности.

9М96 имеют смешанную систему наведения. Сразу после старта используется инерциальная с возможностью радиокоррекции от зенитного комплекса на основном участке полета. При выходе в район цели включается собственный радар в головке самонаведения, который ищет цель самостоятельно. Это позволяет поражать объекты, которые находятся за пределами прямой радиовидимости ЗРК. Такая возможность актуальна для защиты от объектов, летящих на малых высотах, например крылатых ракет.

В 2018 года Министерство обороны сообщило о принятии на вооружение и новой дальнобойной ракеты 40Н6. С ней досягаемость С-400 и последних модификаций С-300 достигла 380 км по дальности и 35 км по высоте.

С модернизированными комплексами даже один зенитный дивизион С-300ПМ или С-400 сможет выстроить эшелонированную ПВО, отметил экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Группировка ПВО, в том числе зенитно-ракетные войска, выполняет двуединую задачу: прикрывает объект и защищает себя, — рассказал эксперт «Известиям». — Для этого ей нужны ракеты разного типа. Если подразделение получит боеприпасы средней дальности, которых можно разместить в несколько раз больше, то она сможет решать целый комплекс задач. Сначала комплексы будут уничтожать цели на дальних подступах — до 400 км. Затем наращивать огонь другими ракетами с дальностью поражения 250 км. И основная мощь огня сосредоточится по целям на дальности до 150 км.

Применение одновременно нескольких типов ракет с одной пусковой установки становится нормой и для других отечественных ЗРК. В 2020 году была впервые публично продемонстрирована боевая машина «Панцирь-СМ» с новыми, уменьшенными по габаритам и дальности, ракетами, специально предназначенными для перехвата небольших дешевых беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов.