Зенитное положение: военные объединили системы ПВО в единый контур

Российских зенитчиков свели в единый контур. На учениях «Кавказ-2020» впервые опробовали новую систему управления противовоздушной обороной, объединяющую комплексы всех трех видов войск: Воздушно-космических, Сухопутных и Военно-морского флота, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Это позволило создать непробиваемый «защитный купол», закрывающий воздушное пространство над российской армейской группировкой на дистанциях от сотен метров до сотен километров, отметили эксперты.

Единая система

Ранее оборонное ведомство сообщало, что на учениях «Кавказ-2020» руководство действиями ПВО осуществлялось из единого центра при помощи автоматизированной системы управления. После обнаружения цели радиолокаторами сведения о противнике передавались дежурным средствам ПВО. Далее они в режиме реального времени распределялись между пусковыми установками, и отдавалась команда на открытие огня.

— Давняя мечта военнослужащих — чтобы вся воздушная обстановка, которую контролируют части ПВО Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-морского флота, была интегрирована в единую систему, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев. — И чтобы за всё отвечал один начальник. Если это удалось реализовать на учениях «Кавказ-2020», это большая удача. При такой системе никто не будет перекладывать ответственность за обстановку, никто не сможет сказать, что не сработала ПВО Сухопутных войск или флота и т. д.

По словам эксперта, начальник видит всю ситуацию и, имея под рукой все средства, распределяет, кому какую цель отдать на уничтожение. Это важно и на морских, и на сухопутных театрах военных действий. На стратегических учениях были задействованы огромные массы войск и сил ВМФ. И всё это надо было прикрывать от ударов с воздуха. Ни одно движение войсковых группировок без системы ПВО сегодня невозможно, потому что иначе они обречены на уничтожение.

По данным Министерства обороны, в ходе одного из эпизодов учений на полигоне Ашулук комплексы «Панцирь-С», «Бук-М2» и дальнобойные С-400 отразили массированный удар условного противника. Для его имитации было задействовано около двух десятков скоростных ракет-мишеней. Все они были сбиты.

В другом двустороннем учебном бою два десятка самолетов Южного военного округа с выключенными ответчиками «свой-чужой» имитировали воздушный налет. При этом часть боевых машин двигалась на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, а другие летели на сверхзвуковых скоростях высоко над землей. Расчеты различных комплексов и систем ПВО тренировались обнаруживать их в реальных условиях, брать на сопровождение и условно уничтожать электронными имитируемыми пусками ракет.

Для маневров привлекались не только сухопутные комплексы, но и корабли Каспийской флотилии, а также Черноморского флота. Поучаствовал в них и его флагман — крейсер «Москва». На нем установлена морская версия ЗРС С-300Ф, которая позволяет прикрывать не только эскадры кораблей, но и наземные объекты. Крейсер уже принимал участие в операции в Сирии и обеспечивал «зонтик» ПВО над российскими базами в Хмеймиме и Тартусе.

— В советское время силы ПВО держали под контролем практически всё воздушное пространство страны, — рассказал «Известиям» бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Александр Горьков. — Однако затем система была нарушена, и до сих пор не всегда объекты и направления в достаточной степени прикрываются, особенно на средних и малых высотах. На оперативных и стратегических направлениях сил ВКС не всегда хватает для создания эффективной обороны, поэтому подключаются средства Сухопутных войск и ВМФ.

Основная задача ПВО СВ — прикрывать группировки войск. Но в мирное время эти части восполняют пробелы в единой системе противовоздушной обороны страны, которые появились с распадом СССР, подчеркнул эксперт.

Три разных ПВО

— Технически свести ПВО разных видов ВС и родов войск в единый контур несложно. Соответствующие алгоритмы заложены в системах управления, которые разрабатываются и принимаются на вооружение, — уточнил Александр Горьков. — Такой контур включает в себя силы авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Подобные разработки были еще в советское время. Но с нынешними техническими возможностями это выходит на новый уровень.

Основная часть отечественных дальнобойных систем ПВО сосредоточена в войсках ПВО-ПРО Воздушно-космических сил. Среди их задач — оборона от средств воздушно-космического нападения ключевых административно-политических центров страны, важнейших объектов экономики и инфраструктуры, узлов управления войсками. Их части обычно занимают стационарные позиции.

«Главным калибром» ПВО ВКС являются дальнобойные системы С-400, которые быстро вытесняют предшествующие модели С-300. В состав их полков включают и ЗРПК «Панцирь-С». Есть также небольшое количество комплексов средней дальности «Бук-М2» и «Бук-М3».

Войска ПВО Сухопутных войск должны прикрывать части на марше и в районах сосредоточения от угроз самых разных масштабов — от малых беспилотников до баллистических ракет с ядерными боеголовками. Поэтому на их вооружении состоят комплексы различной дальности и возможностей. Все их объединяет повышенная мобильность и проходимость, которая позволяет сопровождать на марше и в бою танки и боевые машины пехоты, самоходную артиллерию.

Большинство ЗРК Сухопутных войск относятся к средствам малой дальности. Среди них «Гибка», «Тор», «Тунгуска», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и другие комплексы.

Но в распоряжении СВ имеются и универсальные дальнобойные системы С-300В4. Этот комплекс имеет мало общего с С-300 для ПВО страны. Он установлен не на колесное, а на вездеходное гусеничное шасси и способен сбивать не только воздушные цели, но и баллистические ракеты.

Свои средства ПВО имеются и у береговых сил Военно-морского флота. По задачам и структуре они похожи на ПВО ВКС и также вооружены системами С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь». Эта техника прикрывает основные базы ВМФ, а также Крым и Калининградскую область.