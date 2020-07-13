В ожидании «Триумфа»: Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400

Минобороны усиливает защиту Поволжья и Урала. До конца года в регионе перевооружат на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» два полка. В их состав введут также комплексы «Панцирь-С». 76-ю дивизию ПВО, которая прикрывает ключевые объекты военной инфраструктуры, станут оснащать только самой современной техникой. Один дивизион таких ЗРС, по словам экспертов, способен заменить несколько полков ПВО советского времени.

Глубинная оборона

Самару и Екатеринбург до конца года прикроют ЗРС С-400, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Этими системами перевооружат полки, которые сейчас оснащены устаревшими С-300ПС. Ранее планировалось, что защищать данные территории будут лучшие комплексы предыдущего поколения — модернизированные С-300ПМ2 «Фаворит». Но затем было принято решение полностью перевести дивизию, охраняющую Поволжье и Урал, на самые современные российские средства ПВО.

В число объектов, которые попадут под защиту новейших комплексов, входят не только Самара, Екатеринбург и Свердловская область. Дивизия также охраняет небо вокруг авиабазы в Энгельсе, где базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия. У нее на вооружении стоят дальние Ту-22М3, ракетоносцы Ту-95МС и все самые мощные отечественные «стратеги» Ту-160.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в 2020 году в ВС поступят четыре полка дальнобойных ЗРС С-400. Позже было уточнено, что два из них пойдут на перевооружение частей Центрального военного округа (ЦВО).

Также ранее Минобороны сообщало, что один из полков ЦВО, который уже оснащен новыми комплексами, на прошлогодних учениях «Центр-2019» на практике отразил удар гиперзвуковых боеприпасов. С-400 успешно справились с самыми современными ракетами-мишенями «Фаворит-РМ», которые летят со скоростью в пять раз быстрее звука и имитируют перспективные средства нападения.

Фото: Минобороны РФ Отражение зенитчиками ЦВО воздушного налета условного противника на полигоне Ашулук в рамках СКШУ «Центр-2019»

— Сейчас идет планомерная работа по наращиванию возможностей ПВО страны. Сначала новейшей техникой насыщают приграничные районы, потом — важные промышленные и политические центры , — отметил бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев. — В Советском Союзе только Урал защищала 4-я отдельная армия ПВО, имеющая на вооружении ЗРК и истребители МиГ-31. Сейчас возможности комплексов серьезно возросли. Один дивизион С-400 способен заменить три или четыре полка советских времен.

Поволжье и Урал — жизненно важные для страны промышленные центры. Не секрет, что там сосредоточены важнейшие предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности. США всегда проявляли повышенный интерес к этому региону. Достаточно вспомнить полеты над этими территориями самолетов-разведчиков. Они прекратились только после того, как под Свердловском 1 мая 1960 года был сбит американский Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Это сделал дивизион, вооруженный комплексами С-75.

С-400 получит в нынешнем году и полк 76-й дивизии ПВО — он ведет свою историю от части, которая сбила 60 лет назад американский самолет-шпион. Его дивизионы до сих пор прикрывают объекты вокруг Екатеринбурга.

Четыре полка в год

По официальным данным, с момента принятия на вооружение С-400 в 2007 году Минобороны получило уже 63 дивизиона этих комплексов. Ими укомплектованы 26 полков ПВО и два учебных центра. Промышленность вышла на уровень стабильного производства четырех полков «Триумфов» для российской армии ежегодно.

Ими, помимо войск противовоздушной обороны ВКС, оснащают еще и береговые части флота. Сегодня С-400 размещены не только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Ими прикрыты объекты по всей стране: от юга до крайнего Севера. В частности, один из полков развернут на арктическом острове архипелага Новая Земля. «Триумфы» также защищают Крым, российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, Дальний Восток и Камчатку.

с2 Военнослужащий боевых расчетов ЗРК С-400 во время дежурства в Крыму, ноябрь 2019 года Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В 2018 году СМИ сообщили о завершении испытаний для С-400 зенитной управляемой ракеты сверхбольшой дальности. До этого новейший комплекс использовал те же 48Н6 с дальностью до 250 км, что и современные модификации С-300. С современным боеприпасом максимальная досягаемость комплекса возрастет до 400 км. На этом расстоянии он сможет поражать крупные маломаневренные цели, такие как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы и тяжелые бомбардировщики.

Кроме воздушных целей, С-400 способен успешно перехватывать баллистические ракеты. На дальности до 60 км он может отразить удар такого боеприпаса, летящего на скорости до 4,8 км/сек.

В российской армии для прикрытия дальнобойных С-400 в состав их дивизионов включают батареи ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» малой дальности. Они защищают их от малоразмерных целей, на которые нет смысла тратить мощные и дорогостоящие ракеты «Триумфов». Также они способны помочь при отражении массированных ударов управляемого оружия и крылатых ракет. Ранее Минобороны сообщало, что по такой же схеме будут комплектоваться и части ПВО ЦВО.

Высокие боевые качества С-400 «Триумф» подтверждаются спросом на него. Его приобрели не только традиционные покупатели российского оружия, такие как Китай или Индия. Их выбрала для противовоздушной обороны и Турция — страна, входящая в НАТО. Ради оснащения своих войск современнейшими средствами ПВО иностранные государства готовы идти на риск санкций со стороны США, которые крайне недовольны этими контрактами.

с1 Вид на военную базу Турции, где проходят испытания радиолокационных станций российских ЗРК С-400, ноябрь 2019 года Фото: ТАСС/EPA/STR

В июне пресс-служба концерна «Алмаз-Антей» сообщила, что поставки комплексов для Минобороны будут продолжены. Заключено дополнительное соглашение о строительстве для российских войск еще трех полков С-400. До конца 2023 года оборонное ведомство получит также четыре полка комплексов средней дальности С-350.