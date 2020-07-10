Прикроются «Панцирем»: в армии формируют мобильные полки ПВО

Российская противовоздушная оборона переходит к активной защите. Минобороны начинает формировать полки ПВО мобильного резерва. В ближайшее время они будут созданы в нескольких регионах России. На вооружение новых частей поступят уникальные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». По словам экспертов, подразделения за считаные часы могут совершить марш-бросок и надежно прикрыть важные элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты от ударов крылатых ракет и беспилотников.

Больше мобильности

Полки мобильного резерва ПВО с этого года начнут формировать в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов страны, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Пока в России имеется единственная такая экспериментальная часть. Она защищает Москву и ее окрестности в составе армии ПВО-ПРО особого назначения, отвечающей за противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Новые подразделения будут предназначены для отражения массированных ударов крылатых ракет по ключевым объектам.

Ранее начальник зенитных ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг заявлял, что на Урале тоже будет создан такой полк с комплектом вооружения «Панцирь».

В прошлом году «Известия» сообщали, что имеются планы организовать по одной части мобильного резерва в каждой из существующих сейчас армий ВВС и ПВО.

Авиация всегда имела преимущество перед войсками противовоздушной обороны хотя бы в силу того, что на ее стороне инициатива. Мобильные подразделения ПВО должны уравновесить возможности, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Американские ВВС в основном стараются использовать авиационные средства поражения, в частности, крылатые ракеты, не входя в зону действия ПВО, — рассказал он «Известиям». — Создание мобильных полков позволяет оперативно усилить возможности ПВО, прежде всего на опасных направлениях. Это своевременное решение, и оно отвечает угрозам сегодняшнего дня.

Крылатые ракеты, а в перспективе и дроны, носителями которых будут пилотируемые самолеты — чрезвычайно сложные цели, подчеркнул эксперт. Они малозаметны, летят на малых высотах, а кроме того, запускаются с таким расчетом, чтобы превзойти возможности систем ПВО. Такие примеры можно было наблюдать в Сирии и Ливии.

Резервы ПВО

Концепцию мобильного резерва ПВО опробовали еще во времена СССР. Принятие на вооружение комплексов С-300 на колесном шасси позволило в начале 1990-х создать в Подмосковье 14-ю мобильную дивизию противовоздушной обороны. Девять ее зенитных дивизионов были готовы в любой момент выдвинуться в районы Ржева, Пскова или Великого Новгорода для прикрытия дальних подступов к столице.

Дивизия напрямую подчинялась Главкому войск ПВО и имела автоматизированную систему управления. Из единого штаба соединения можно было командовать разбросанными на сотни километров друг от друга полками и дивизионами. Однако в конце 1990-х при масштабном сокращении армии это уникальное соединение расформировали.

Колесное шасси «Панцирей» на базе грузовых машин позволяет им быстро передвигаться своим ходом по обычным дорогам — как асфальтированным, так и грунтовым. Они могут свободно маневрировать по дорожной сети и быстро выдвигаться к объекту, который предстоит прикрыть от ударов крылатых ракет или других воздушных угроз.

Возвращение к идее мобильного резерва произошло перед зимними Олимпийскими играми в Сочи. В 2013 году был сформирован 1721-й зенитный ракетный полк. Его комплексы прикрыли город на время проведения соревнований, а затем были задействованы и для охраны других важных мероприятий на юге страны. При этом гусеничные «Буки» обычно находятся на стационарных позициях, а колесные «Панцири» меняют места дислокации в зависимости от объектов, которые надо защитить.

В 2018 году экспериментальный мобильный полк ПВО, оснащенный «Панцирем-С», сформировали в составе подмосковной 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения. Как сообщило военное ведомство, в прошлом году он был впервые отправлен на полигон Ашулук, где провел учения с боевой стрельбой.

Разнообразие «Панцирей»

Зенитные ракетно-пушечные комплексы малой дальности «Панцирь-С» поступают в российские войска с 2010 года. Большинство из них находятся в составе сил ПВО ВКС. Они включены в штат полков дальнобойных ЗРК С-400 «Триумф» и прикрывают позиции от атак дронов, управляемых боеприпасов и вертолетов.

В настоящее время ведется разработка нескольких специализированных модификаций комплекса. Для использования в арктических регионах был создан вариант в северном исполнении. Он смонтирован на вездеходном гусеничном шасси, что позволяет передвигаться по снегу, болоту и даже льду. В отличие от обычных машин, на «Панцирь-СА» не устанавливают пушки. Зато боекомплект ракет одной установки увеличен с 12 до 18.

Уже разработан и корабельный вариант зенитного комплекса. Морской «Панцирь-М» сохранил ракетную часть сухопутного предшественника. Но для лучшей защиты от боеприпасов его двуствольные пушки заменены на два скорострельных шестиствольных автомата. Испытания новейшего ЗРК прошли весной этого года на малом ракетном корабле «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт».

Сейчас ведутся активные работы по модернизации комплекса с учетом полученного опыта, в том числе боевого. Усовершенствованный «Панцирь-СМ» получит радикально улучшенный радар, который позволит увеличить максимальную дальность поражения воздушных целей с 20 до 40 км. Ожидается, что испытания этой модели завершат в следующем году.

Разработчиком комплекса ведутся работы над расширением набора боеприпасов. Кроме обычных зенитных управляемых ракет (ЗУР), модернизированный «Панцирь» получит также высокоскоростные гиперзвуковые с увеличенной дальностью и маневренностью.

Для поражения малоразмерных целей — дронов и неуправляемых ракет — разрабатываются дешевые и упрощенные зенитные боеприпасы. Вместо одного контейнера с ЗУР можно будет установить сразу четыре малогабаритных. Боевые машины с такими ракетами были впервые публично продемонстрированы на московском параде Победы, прошедшем 24 июня этого года.