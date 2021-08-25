Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID-19

Навязывать необходимость вакцинации против коронавируса нельзя, но нужно сделать всё, чтобы объяснить правильность вакцинации против COVID-19. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

«Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать всё, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор — реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», — заявил российский лидер.

Днем ранее Путин обратил внимание на необходимость вежливо агитировать граждан страны прививаться от коронавируса, а не угрозами увольнения.

22 августа глава государства назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

20 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше чем на неделю.

В тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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