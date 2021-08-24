Путин счел недопустимым принуждение к вакцинации от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость вежливо агитировать граждан страны прививаться от коронавируса, а не угрозами увольнения. Об этом глава государства заявил во вторник, 24 августа, выступая на втором этапе съезда «Единой России».

Он подчеркнул, что победа над пандемией COVID-19 возможна только при объединении усилий всех граждан. При этом главным оружием в этой борьбе глава государства назвал вакцинацию.

«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — сказал российский лидер.

22 августа на съезде партии глава государства назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

Как 20 августа заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех регионах страны и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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