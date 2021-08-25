Эксперт оценил заявление Байдена о возможном продлении миссии в Афганистане

У радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) нет желания видеть иностранное присутствие в Афганистане неопределенное количество времени. Об этом в среду, 25 августа, заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, комментируя заявление главы Белого дома Джо Байдена о возможном продлении американской миссии в Афганистане.

Эксперт предположил, что переговоры будут продолжаться по различным каналам, поскольку США не успевают вывести из Афганистана своих граждан. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий достаточно трудно предсказать.

Кроме того, Рогулев указал на то, что в случае, если американцы останутся в стране, есть риск нового столкновения с талибами, хотя Вашингтону это и не нужно.

«Они уже свое решение приняли и уже вывели свои войска. <…> Я думаю, что талибы не горят желанием видеть там иностранное присутствие неопределенное количество времени. Если и будет торг, то на какой-то ограниченный период времени, может быть, они согласятся», — рассказал американист.

По мнению Рогулева, решение США вывести войска из Афганистана в какой-то мере задело их престиж в регионе, однако эксперт указал на то, что Вашингтон во внешней политике часто поступал по схеме: «получится — получится, не получится — ну и черт с ним».

«Тут точно такой же подход: вот они решили для себя вывести войска, не согласовав это с союзником. И они не склонны извиняться за свои действия. Я думаю, что для Байдена важен внутриполитический момент, и, если после завершения эвакуации там ситуация успокоится, для них это будет важнее, чем продолжать конфликт», — заключил американист.

Накануне Байден в ходе онлайн-встречи лидеров стран «Группы семи» (G7) заявил, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии Соединенных Штатов в стране.

Радикальное движение «Талибан» 24 августа заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того, что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.