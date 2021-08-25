Прямой эфир
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях
Спорт
Австралийская велогонщица завоевала первую золотую медаль Паралимпиады
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ
Мир
В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
Мир
Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд

Эксперт дала советы по восстановлению волос после лета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После лета высушенным солнцем волосам необходимы увлажнение и питание. На это 25 августа указала бьюти-эксперт по волосам сервиса «СберУслуги» Елена Коростелева.

Загореть дотла
Страшная правда о солнечных ваннах

«Летом солнце высушивает волосы, поэтому в начале осени обязательно пройти курс процедур увлажнения и питания волос», — цитирует ее «Газета.ру».

Эксперт порекомендовала совместить процедуры в салоне с домашним уходом. Так, у мастера можно провести процедуру глубокого увлажнения, заполнения волос коллагеном и кератином. Благодаря этому волосы станут упругими, плотными и эластичными, подчеркнула специалист.

В домашних же условиях следует использовать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, витаминами Е и С, которые помогут восстановить потерю влаги, вернут эластичность и блеск волосам и подготовят их к осенним холодам.

«Они будут меньше электризоваться и терять форму под шапками», — подытожила эксперт, напомнив, что в холодную погоду лучше носить шапку из натуральных материалов, поскольку головной убор защищает волосы от смога и загрязнений, а кожу головы — от перепада температур.

Ранее, в марте, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о способах, которые позволят уберечься от ранней седины.

По ее словам, седина является нормальным наследственным механизмом угасания жизни клеток и может проявиться в любом возрасте, однако полноценный сон и здоровое питание способны «притормозить» ее появление.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021