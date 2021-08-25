Эксперт дала советы по восстановлению волос после лета

После лета высушенным солнцем волосам необходимы увлажнение и питание. На это 25 августа указала бьюти-эксперт по волосам сервиса «СберУслуги» Елена Коростелева.

«Летом солнце высушивает волосы, поэтому в начале осени обязательно пройти курс процедур увлажнения и питания волос», — цитирует ее «Газета.ру».

Эксперт порекомендовала совместить процедуры в салоне с домашним уходом. Так, у мастера можно провести процедуру глубокого увлажнения, заполнения волос коллагеном и кератином. Благодаря этому волосы станут упругими, плотными и эластичными, подчеркнула специалист.

В домашних же условиях следует использовать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, витаминами Е и С, которые помогут восстановить потерю влаги, вернут эластичность и блеск волосам и подготовят их к осенним холодам.

«Они будут меньше электризоваться и терять форму под шапками», — подытожила эксперт, напомнив, что в холодную погоду лучше носить шапку из натуральных материалов, поскольку головной убор защищает волосы от смога и загрязнений, а кожу головы — от перепада температур.

Ранее, в марте, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о способах, которые позволят уберечься от ранней седины.

По ее словам, седина является нормальным наследственным механизмом угасания жизни клеток и может проявиться в любом возрасте, однако полноценный сон и здоровое питание способны «притормозить» ее появление.