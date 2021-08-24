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Минздрав рекомендует вакцинировать ВИЧ-инфицированных от COVID-19 только «Спутником V»

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ВИЧ-инфицированных граждан разрешено вакцинировать от COVID-19, но из зарегистрированных в РФ препаратов — только «Спутником V». Это и другие правила содержатся во временных методических рекомендациях по порядку проведения вакцинации против COVID-19, изданных Минздравом 24 августа. В документе в частности прописано, какими вакцинами рекомендуется прививать россиян разных возрастных категорий и как долго действует QR-код, полученный после иммунизации или болезни.

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24 августа ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Предыдущий аналогичный документ с тем же названием был выпущен 2 июля.

Во временных методических рекомендациях обозначены следующие возрастные категории для применения различных российских вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» — взрослые старше 18 лет, «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант «Спутника V»), «КовиВак» и «Спутник Лайт» — лица в возрасте от 18 до 60 лет. При этом в том же документе содержится и другая информация о «Спутнике Лайт»: отмечается, что в инструкции к нему прописана возможность применения этого препарата людьми старше 60 лет.

Минздрав уточнил порядок вакцинации ВИЧ-инфицированных. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную (против ВИЧ. — «Известия») терапию, через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств, — сказано в тексте. — Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитными состояниями».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спутник жизни: Минздрав обновил прививочные рекомендации

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