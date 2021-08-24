Шойгу рассказал об огромном количестве доставшегося талибам оружия

Боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) досталось огромное количество оружия после ухода из Афганистана американских военных. Об этом рассказал во вторник, 24 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, именно это представляет угрозу для других стран. В частности, как отметил Шойгу, боевики смогли заполучить более сотни противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, в распоряжении у талибов находятся «сотни стволов, сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты».

Министр также обратил внимание на серьезные опасения насчет того факта, что за распространением оружия в регионе нет никакого контроля.

«Никто это не контролирует и контролировать не может», — подчеркнул Шойгу.

Ранее в этот день телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники также сообщил, что «Талибан» завладел некоторым числом американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. Отмечалось, что попадание в руки боевиков даже небольшого количества вооружений вызвало у военного руководства США беспокойство.

Кроме того, ранее в августе глава Минобороны РФ уже отмечал, что Соединенные Штаты, уходя из Афганистана, где проиграли всё, что только можно было проиграть, пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе. Он напомнил, что в тех странах, где США остались надолго, наблюдаются самые плохие последствия. В частности, в Сирии и Ливии.

23 августа сообщалось, что талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

При этом, как отметила спустя день газета The New York Times, президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникает суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.