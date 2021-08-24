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США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибов

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Радикальное движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) завладело некоторым числом американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. Об этом во вторник, 24 августа сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Захват даже такого небольшого количества вооружений вызвал у военного руководства США беспокойство.

«Пока нет решения о том, чтобы предпринять шаги для ликвидации того, что попало в руки «Талибана». Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — сообщили источники.

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По их данным, США ждут окончания эвакуации перед тем, как принимать решения об отдельных операциях, вроде бомбардировки складов.

В понедельник, 23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны.

Ранее в этот день стало известно, что Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В аэропорт Кабула будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Теперь талибы помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

Также в Пентагоне подтвердили намерение завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа. В этот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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