СК возбудил дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, обеспечивавшего водоснабжение Крыма. Об этом 24 августа сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», — отметила она.

СК России установил, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, выступающие против этого и находящиеся на Украине, перекрыли Северо-Крымский канал. Причиной стало их желание причинить ущерб Крыму, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

23 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что острый дефицит воды в Крыму удалось устранить за счет бурения скважин. По его словам, власти ищут новые источники воды на полуострове.

30 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бесперебойное водоснабжение жителей республики гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней. Кроме того, первую партию воды добыли из источников под Азовским морем. До сентября будет вестись анализ ее качества. В свою очередь, специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря.

При этом 22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Кроме того, власти Крыма заявили о намерении предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Самыми масштабными по сумме ущерба, как отметил замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, станут иски по водной и энергетической блокадам. Так, предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.