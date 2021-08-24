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В Турции исключили предоставление страной убежища афганцам

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник, 24 августа, об отсутствии у властей планов по организации на территории республики миграционного центра для афганцев и предоставлении им убежища.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы намерении Анкары открыть отдельный центр для афганцев, просящих убежище.

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В ведомстве опровергли данную информацию. По словам Чавушоглу, телеканал «Би-би-си» принес извинения за дезинформацию.

«Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью (для предоставления убежища гражданам Афганистана. — Ред.]. Все публикации в СМИ на эту тему не соответствуют действительности», — отметил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Habertürk.

Чавушоглу подчеркнул, что, если в сторону Турции от какой-либо страны поступит подобное предложение, турецкая сторона его отвергнет.

«Мы об этом уже говорили. К настоящему времени мы эвакуировали из Афганистана 1404 человека. Из них 1061 — наши граждане, остальные — граждане других государств. Сейчас в Афганистане остаются порядка 200 турок, которые хотят вернуться», — добавил глава ведомства.

Ранее, 19 августа, Чавушоглу заявил, что Турция может вступить в переговоры с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), когда они создадут правительство в Афганистане.

За день до этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара готова ко всем видам сотрудничества с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников, которая проводится через единственный в Кабуле аэропорт, находящийся под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того, что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. Ситуация осложняется еще и тем, что Вашингтон заявил об изменении политики допуска в аэропорт Кабула, куда будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Талибы же помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

23 августа из-за большого скопления людей в воздушной гавани афганской столицы Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

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