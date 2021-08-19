В Турции заявили о возможном вступлении в переговоры с талибами

Турция может вступить в переговоры с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), когда они создадут правительство в Афганистане. Об этом в четверг, 19 августа, заявил представитель МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Возникла новая ситуация, и мы должны подождать, пока они сформируют правительство — тогда мы сможем с ними поговорить. На данный момент у нас есть другие приоритеты, такие как эвакуация наших граждан», — приводит его слова NikkeiAsia

18 августа Эрдоган отметил, что Турция готова ко всем видам сотрудничества с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа. Он добавил, что Турция приветствует «умеренные» заявления талибов.

Он также заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в конце недели.

Ранее в этот день стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

16 августа Меркель сказала, что события, разворачивающиеся в республике, являются горькими и драматичными, а почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.